У Мадриді водій швидкої допомоги перерізав горло медбрату.
Читайте такожАвстрія тимчасово заблокувала застосування однієї з партій вакцини AstraZenecaПро це повідомляє RTVE.
Медбрат чергував у відділенні невідкладної допомоги лікарні принца Астурійського.
Водій швидкої допомоги, який в цей день перебував у відпустці, напав на нього з ножем і перерізав йому горло.
Медики намагалися допомогти потерпілому, але було вже пізно. Відомо, що нападник був знайомий з медбратом. Його затримала поліція.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що вбивство могло статися через ревнощі - водій вирішив, що його наречена зраджує йому з колегою.
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