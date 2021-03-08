Вбивство могло статися через ревнощі - водій вирішив, що його наречена зраджує йому з колегою.

У Мадриді водій швидкої допомоги перерізав горло медбрату.

Читайте такожАвстрія тимчасово заблокувала застосування однієї з партій вакцини AstraZenecaПро це повідомляє RTVE.

Медбрат чергував у відділенні невідкладної допомоги лікарні принца Астурійського.

Водій швидкої допомоги, який в цей день перебував у відпустці, напав на нього з ножем і перерізав йому горло.

Медики намагалися допомогти потерпілому, але було вже пізно. Відомо, що нападник був знайомий з медбратом. Його затримала поліція.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що вбивство могло статися через ревнощі - водій вирішив, що його наречена зраджує йому з колегою.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська