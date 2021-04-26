81-річний Мауро Моранді жив на острові один з 1989 року.

Чоловік, відомий як "італійський Робінзон Крузо", який понад 30 років жив на самоті на середземноморському острові Буделлі, повернеться до цивілізації.

До цього його змусив тиск з боку влади острова, пише The Guardian.

Читайте такожГрупа з 15 французів заради експерименту прожила в печері 40 днівМауро Моранді натрапив на Буделлі - острів на північному сході Сардинії, відомий своїм пляжем рожевого кольору - у 1989 році, коли човен чоловіка зламався.

Тоді Моранді з'ясував, що острову саме потрібен новий доглядач, адже старий збирався йти на пенсію. Майбутній "Робінзон" продав свій човен і вирішив жити на острові, оселившись там у будівлі часів Другої світової війни з видом на затоку.

Однак через погрози від керівництва національного парку архіпелагу Ла-Маддалена, до якого з 2016 року належить острів, Моранді каже, що зрештою вирішив поїхати. За його словами, влада парку хоче перетворити острів на центр екологічної освіти.

"Я здався. Хоча після 32 років мені дуже сумно їхати", - сказав чоловік.

При цьому керівництво звинувачує Моранді у незаконній перебудові тієї оселі, де він жив усі ці роки.

Тепер "Робінзон" збирається переїхати до маленької квартирки на сусідньому острові Ла-Маддалена - найбільшому в однойменному архіпелазі. Він сподівається, що Буделлі й надалі буде в безпеці так само, як і коли він сам доглядав за островом.

Колись Буделлі належав приватній компанії, яка згодом збанкрутувала. У 2013 році острів хотіли продати новозеландському підприємцю, який обіцяв залишити Моранді на посаді, однак продаж зірвався через втручання італійської влади. У 2016 році сардинський суддя постановив повернути острів у володіння держави.

З 1990-х років туристам заборонено купатися в морі та гуляти рожевим пляжем Буделлі, звідки часто викрадали пісок. Однак вони можуть провести на острові один день на човні та пройтися стежкою за пляжем.

За останні роки кілька петицій зібрали тисячі підписів на підтримку залишення Моранді на острові. Чимало його прихильників висловили у соцмережах своє розчарування та гнів, коли дізналися, що чоловік покидає острів.

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Переклад: Катерина Комолова