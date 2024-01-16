Участь в обговоренні взяв представляв заступник голови Ради національної безпеки країни.

Ізраїль вперше взяв участь в обговоренні української формули миру. Дискусія відбулася на зустрічі радників із питань національної безпеки і зовнішньої політики країн 14 січня у Давосі (Швейцарія).

"Ізраїль вперше взяв участь в обговоренні "формули миру" Зеленського, яке відбулося на початку тижня. На четвертій зустрічі радників із національної безпеки у швейцарському Давосі Ізраїль представляв заступник голови Ради національної безпеки", – повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський у своєму Telegram-каналі.

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В Давосі відбулась четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української Формули миру. Участь взяли представники 81 країни та міжнародна організація, що на 15 більше, ніж під час минулої зустрічі.

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На четвертій зустрічі радників у Давосі було обговорено п'ять наступних пунктів Формули:

виведення російських військ;

відновлення справедливості;

екологічна безпека;

недопущення ескалації та повторення війни;

підтвердження закінчення війни.

28 жовтня 2023 року на Мальті пройшов дводенний саміт про мирне врегулювання війни в Україні. У зустрічі радників з питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо ключових принципів миру в Україні та світі взяли участь представники 66 країн та міжнародних організацій. У попередній зустрічі було 42 делегації.

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