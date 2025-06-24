На сухопутних кордонах між країнами було посилено перевірки.

Таїланд значно обмежив пересування через кордон із Камбоджею, оскільки військові закрили переходи майже для всіх мандрівників, включно з туристами і торговцями. Цей радикальний захід було ухвалено на тлі зростаючих проблем безпеки та ескалації напруженості, викликаної давньою прикордонною суперечкою між двома країнами Південно-Східної Азії, пише The Independent.

Видання нагадує, що відносини між країнами різко погіршилися після збройного зіткнення 28 травня 2025 року, внаслідок якого загинув один камбоджійський солдат на відносно невеликій спірній території. Незважаючи на те, що обидві сторони погодилися на деескалацію, низка триваючих дій і погроз продовжують підтримувати напруженість на високому рівні.

У результаті прем'єр-міністр Таїланду Петонгтарн Чинават підтвердила в понеділок, 23 червня 2025 року, що країна посилить перевірки на сухопутних кордонах, водночас заборонивши туристам виїжджати в Камбоджу.

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За її словами, в'їзд до Таїланду або виїзд із нього буде дозволено тільки студентам, пацієнтам медичних установ та особам, яким необхідно придбати товари першої необхідності. Хоча прем'єр-міністр вказала, що заходи насамперед спрямовані на обмеження поїздок у "прибуткові казино" Камбоджі, директива, вочевидь, фактично блокує всіх туристів.

Пізніше в понеділок армія Таїланду заявила, що запровадила заходи на кожному сухопутному прикордонному контрольно-пропускному пункті між Таїландом і Камбоджею в п'яти провінціях і що вона зупиняє всі переходи між країнами, за винятком людей із життєво важливими потребами.

Камбоджа, зі свого боку, бойкотувала деякі тайські інтернет-послуги і заблокувала постачання електроенергії та палива з Таїланду у відповідь на прикордонну суперечку. До бойкоту Камбоджа імпортувала 30% свого бензину та іншого палива з Таїланду.

Водночас прем'єр Таїланду також заявила, що країна розгляне питання про блокування експорту, який може сприяти шахрайським операціям у Камбоджі, й координуватиме дії з іншими країнами та міжнародними агентствами для боротьби з кіберзлочинністю, що базується в Південно-Східній Азії.

Раніше цього року Таїланд вжив заходів, спрямованих на боротьбу з онлайн-шахрайством у сусідній М'янмі, відключивши електроенергію, інтернет і подачу газу в прикордонні міста, де базувалися шахраї. Ймовірно, Таїланд незабаром запровадить аналогічні заходи, спрямовані на шахрайські операції в Камбоджі, припустили журналісти видання.

У квітневому звіті ООН Камбоджу було названо центром шахрайських операцій – нібито з її території злочинці через Інтернет заманюють жертв за допомогою неправдивих романтичних оголошень, фіктивних інвестиційних пропозицій і незаконних схем азартних ігор.

Відпочинок у Таїланді – що ще потрібно знати

Як раніше повідомляв УНІАН, з 1 травня 2025 року Таїланд почав вимагати від іноземних гостей заповнювати цифрову форму перед вильотом на відпочинок до країни.

Тим часом, тревел-експертка з Таїланду Пір Нірандара назвала 15 негласних правил подорожі країною.

Зі свого боку досвідчений мандрівник Джо Біндлосс розповів, чи реально бюджетно відпочити в Таїланді і що при цьому варто врахувати.

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