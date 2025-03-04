Вона робить ставку на союз з ядерними країнами.

Кандидатка на посаду прем'єр-міністра Канади Христя Фріланд вважає, що її країна має поглибити з'вязки з Великою Британією та Францією, які мають ядерну зброю.

Як передає The Guardian, на заключних дебатах лідерів Ліберальної партії вона заявила, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп явно загрожує суверенітету Канади кампанією "51-го штату". Через це вона планує будувати тісніші партнерські відносини з європейськими союзниками по НАТО:

"Я впевнена, що Франція і Велика Британія, які володіють ядерною зброєю, будуть серед них. Я б терміново працювала з цими партнерами над побудовою більш тісних відносин у сфері безпеки... в той час, коли Сполучені Штати можуть становити загрозу".

Як відомо, новий прем'єр Канади буде обраний після виборів лідера Ліберальної партії, які заплановані на 9 березня 2025 року. Після цього чинний прем'єр-міністр Джастін Трюдо планує піти у відставку. Окрім Фріланд на цю посаду претендують ексголова Банку Канади і Банку Англії Марк Карні та депутатка Каріна Гулд.

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Зазіхання Трампа на Канаду

Як відомо, президент США Дональд Трамп зробив низку гучних заяв щодо суверенітету Канади. Зокрема, він неодноразово називав Джастіна Трюдо "губернатором", а також закликав зробити Канаду 51-м американським штатом.

Ці висловлювання викликали різку реакцію з боку канадських політиків. Колишній прем'єр-міністр Канади Жан Кретьєн засудив такі заяви Трампа, назвавши їх абсолютно неприйнятними образами і безпрецедентними погрозами канадському суверенітету.

Також нагадаємо, шо Трамп оголосив про запровадження 25% тарифів на імпорт товарів з Канади та Мексики. Трюдо назвав це дурним вчинком та оголосив про запровадження відповідних 25% тарифів на американські товари.

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