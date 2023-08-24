Ларису Галадзу змінила Наталка Цмок.

Міністр закордонних справ Мелані Жолі сьогодні оголосила про призначення Наталки Цмок (Natalka Cmoc) послом Канади в Україні. Як повідомляється на офіційному сайті уряду Канади, вона замінила Ларису Галадзу.

"Відносини Канади з Україною залізні: ми стояли пліч-о-пліч з Україною задовго до початку російського вторгнення. Канада залишається сильним партнером… і буде поруч, щоб підтримувати Україну під час її відновлення та реконструкції. Призначення пані Цмок відображає прихильність Канади цим важливим відносинам. Вона є кар’єрним експертом з України з багатим досвідом і розумінням багатогранної підтримки країни Канадою, включно з впровадженням Канадою програм демократії до незаконної анексії Криму Росією, створенням операції UNIFIER і канадським моніторингом українських виборів після президентської кампанії 2015 року", - прокоментували у зовнішньополітичному відомстві.

Як зазначається, володіючи українською мовою, Цмок має глибокі зв’язки з українською громадою в Україні та Канаді, і готова сприяти поглибленню канадсько-українських зв’язків на всіх рівнях.

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"Вона буде очима та вухами Канади в Києві та гарантуватиме, що Канада зможе продовжувати підтримувати Україну в цей важкий час і в довгостроковій перспективі", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що Лариса Ґаладза завершує свою дипломатичну місію

Наприкінці липня посольство Канади в Україні оприлюднило у Twitter відеозвернення Лариси Ґаладзи, у якому вона повідомила, що завершує свою дипломатичну місію в Києві після чотирьох років роботи. подякувала українцям за гостинність, оптимізм та мужність. Ґаладзу було призначено послом Канади в Україні наприкінці 2019 року.

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