Оттава буде домагатися конфіскації 26 мільйонів доларів у компанії, що належить Роману Абрамовичу.

Канада розпочала процес арешту та конфіскації активів російського олігарха Романа Абрамовича.

Міністр закордонних справ канади Мелані Джолі оголосила 19 грудня, що Оттава буде домагатися конфіскації 26 мільйонів доларів у Granite Capital Holdings Ltd., компанії, що належить Роману Абрамовичу. Тепер Джолі зможе подати до суду заяву про конфіскацію активів на користь країни.

"Канада стала першою країною G7, яка застосувала такі заходи, демонструючи свою тверду прихильність Україні, її відновленню і закликаючи до відповідальності тих, хто нажився на режимі президента Путіна і підтримував його", - сказала вона.

Відео дня

Це перший випадок, коли Канада використовує свої нові повноваження, які дозволяють уряду вимагати арешту активів, що належать санкціонованим особам.

Втрати фінансів серед російських олігархів

З початку цього року найбагатші громадяни Росії збідніли в цілому на $94 млрд. Більше третини цих втрат припало на останній місяць.

У Нью-Йорку видали ордер на арешт літаків Boeing 787-8 і Gulfstream g650er, які перебувають у власності російського олігарха Романа Абрамовича. Загальна вартість літаків перевищує $ 400 млн.

Хоча Абрамович не входить до списку санкцій США, але знаходиться під санкціями інших країн, включаючи Великобританію. Тому раніше у Португалії заарештували будинок Абрамовича вартістю 10 млн євро.