Він приходить до російського консульства, як за графіком, опівдні без вихідних.

Звуки пострілів під російською амбасадою, запрошення до пекла, тривожні сирени та гімн України, і так щодня. За 7 тисяч кілометрів від Києва канадієць Серж Саввіль протестує проти російської агресії в Україні.

Як йдеться в сюжеті ТСН, від березня чоловік ще не пропустив жодного дня. Він планує протестувати аж до перемоги України.

Будинок Сержа розташований навпроти будівлі російського консульства у Канаді (Монреаль), кожен його поверх чоловік прикрасив прапорами України. Саввіль - співробітник мерії Монреаля.

Відео дня

"Коли війна почалася, я працював з дому і міг бачити з мого дому мітинги біля російського консульства. Коли мітинги закінчувалися, я бачив, як працівники консульства прибирали все те, що приносили мітингувальники", - каже Серж. Його це обурило, тоді він розвісив українські прапори на своєму будинку.

Крім того, Саввіль біля будівлі консульства вмикає аудіо зі звуками сирени та словами "Добро пожаловать в ад!". Він приходить туди, як за графіком, опівдні без вихідних. Також він щодня тричі програє тут гімн України.

Як канадійці захоплюються Україною

Раніше повідомлялося, що жителька Канади Джессіка Антані з початку війни опановує українську мову і викладає ролики українською в соцмережах, які набирають тисячі переглядів. А ще вона мріє поспілкуватися з Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Канада оголосила про надання Україні нової військової допомоги на 47 мільйонів канадських доларів.

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