Повідомляється, що ці птахи можуть поводитися надто агресивно щодо людей.

Канадські військові попередили співробітників одного зі своїх штабів про агресивних гусей на території, порадивши при зустрічі з цими птахами зберігати спокій і не панікувати.

Повідомляється, що за останні роки ситуація погіршилася: гуси захопили територію оборонного кампусу на заході Оттави. Це відбувається в період розмноження, коли канадські гуси стають особливо агресивними після відкладання яєць, пише Ottawa Citizen.

Представник Міністерства нацоборони Канади Нік Дрешер Браун повідомив, що Канадська група підтримки збройних сил поширила серед працівників інструкцію про те, як слід поводитися під час зустрічі з гусьми.

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У документі військовим і цивільним співробітникам настійно рекомендується не намагатися годувати або чіпати гусей, щоб не провокувати їх. Якщо співробітники стикаються з агресивним гусаком, їм радять намагатися повільно і тихо піти, не повертаючись до гусака спиною, підтримуючи зоровий контакт і відступаючи назад.

"Якщо гусак починає нападати або шипіти, підніміть руки, щоб здаватися більшим, і повільно відходьте назад", - йдеться в інструкції.

При цьому період гніздування гусей триває з березня по травень.

Що відомо про цих гусей

Торонто-центр з охорони дикої природи зазначає, що атаки канадських гусей на людей або автомобілі зазвичай свідчать про наявність поблизу гнізда. Кампус Карлінг оточений "Оттавським зеленим поясом", де гуси влаштовують гнізда. Крім того, вони нерідко гніздяться в жвавих міських районах поруч із людьми і машинами.

При цьому іноді гніздо може знаходитися в несподіваному місці, наприклад, у квітковому вазоні або на даху будівлі. Також ЗМІ пише, що точна кількість гусей на території штабу невідома.

Американська компанія Geese Relief, що спеціалізується на контролі за популяцією канадських гусей за допомогою спеціально навчених собак, повідомляє, що більшість нападів гусей на людей закінчуються незначними травмами або їх відсутністю.

Однак бувають випадки серйозних травм. "Напади гусей призводили до переломів, черепно-мозкових травм та емоційного стресу", - йдеться на сайті компанії.

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