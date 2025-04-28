У Німеччині знесилені білки почали масово падати з дерев: у чому причина

У Німеччині через тривалу посуху білки почали буквально падати з дерев від спраги і виснаження. Ця ж проблема торкнулася й інших дрібних лісових мешканців - їжаків і птахів. Про це пише BILD.
"Початок повільного вимирання вже почався", - попередила Таня Ленн, голова організації з порятунку білок у Берліні та Бранденбурзі.
У її притулку зараз виходжують хворих і знесилених тварин, яких потім намагаються повернути в природу. За словами Ленн, білки, впавши з дерева, часто лежать зневодненими просто на землі. Екозахисниця закликає ставити в садах і на балконах плоскі миски з водою, щоб хоч якось допомогти тваринам.
Зазначається, що крім спеки, серйозну загрозу становлять роботизовані газонокосарки - ослаблені звірята часто не встигають від них втекти і гинуть. Також Ленн критикує звичку власників садів прибирати дерева, садити декоративні рослини і використовувати небезпечні добрива, які можуть бути смертельно отруйними для білок.
При цьому кліматичні зміни тільки погіршують ситуацію - білки не можуть нормально впадати в зимову сплячку, якщо зима занадто тепла. Ленн додала:
"Білкам потрібні негативні температури. Через відсутність повноцінного відпочинку тварини відчувають стрес, частіше хворіють і не встигають підготувати запаси".
Новини про тварин
У Бразилії виявили новий вид коронавірусу в кажанів, який схожий на смертельний вірус Мерс, проте його ризик для людини залишається невідомим. Про це розповіли дослідники з Сан-Паулу та Сеари, а також їхні колеги з Гонконгського університету.
Зокрема вчені виявили, що він схожий на вірус близькосхідного респіраторного синдрому під назвою Mers-CoV. Уперше його було виявлено 2012 року в Саудівській Аравії і відтоді через нього померло 850 осіб. Випадки інфікування вірусом були зафіксовані в більш ніж 20 країнах.