У Німеччині знесилені білки почали масово падати з дерев: у чому причина

Екозахисниця закликає ставити в садах і на балконах плоскі миски з водою, щоб хоч якось допомогти тваринам.

У Німеччині через тривалу посуху білки почали буквально падати з дерев від спраги і виснаження. Ця ж проблема торкнулася й інших дрібних лісових мешканців - їжаків і птахів. Про це пише BILD.

"Початок повільного вимирання вже почався", - попередила Таня Ленн, голова організації з порятунку білок у Берліні та Бранденбурзі.

У її притулку зараз виходжують хворих і знесилених тварин, яких потім намагаються повернути в природу. За словами Ленн, білки, впавши з дерева, часто лежать зневодненими просто на землі. Екозахисниця закликає ставити в садах і на балконах плоскі миски з водою, щоб хоч якось допомогти тваринам.

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Зазначається, що крім спеки, серйозну загрозу становлять роботизовані газонокосарки - ослаблені звірята часто не встигають від них втекти і гинуть. Також Ленн критикує звичку власників садів прибирати дерева, садити декоративні рослини і використовувати небезпечні добрива, які можуть бути смертельно отруйними для білок.

При цьому кліматичні зміни тільки погіршують ситуацію - білки не можуть нормально впадати в зимову сплячку, якщо зима занадто тепла. Ленн додала:

"Білкам потрібні негативні температури. Через відсутність повноцінного відпочинку тварини відчувають стрес, частіше хворіють і не встигають підготувати запаси".

Новини про тварин

У Бразилії виявили новий вид коронавірусу в кажанів, який схожий на смертельний вірус Мерс, проте його ризик для людини залишається невідомим. Про це розповіли дослідники з Сан-Паулу та Сеари, а також їхні колеги з Гонконгського університету.

Зокрема вчені виявили, що він схожий на вірус близькосхідного респіраторного синдрому під назвою Mers-CoV. Уперше його було виявлено 2012 року в Саудівській Аравії і відтоді через нього померло 850 осіб. Випадки інфікування вірусом були зафіксовані в більш ніж 20 країнах.

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