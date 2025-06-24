Він зауважив, що Україна робить "неймовірну роботу" в протистоянні російській агресії.

Кандидат президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на посаду очільника Європейського командування США та Верховного головнокомандувача Об'єднаних сил НАТО в Європі заявив, що вірить у можливість перемоги України у війні з Росією.

"Я думаю, що Україна може перемогти. Я думаю, що кожного разу, коли вашій батьківщині загрожує небезпека, ви боретеся із завзятістю, яку нам важко собі уявити, якщо ми не в тій самій ситуації", – сказав генерал-лейтенант ВПС США Алексус Гринкевич під час слухань у Сенаті США щодо його затвердження на посаді.

Американський військовий зауважив, що Україна робить "неймовірну роботу" в протистоянні російській агресії. Просування військ РФ є маленьким, але обертається для них величезними втратами.

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"Думаю, ми маємо продовжувати зусилля з підтримки [України], які дозволили їм діяти так добре", – додав Гринкевич.

Він також додав, що Іран постачав Росії дрони, що призвело до великої кількості жертв, і за цією співпрацею треба буде уважно стежити. Крім того, у війні РФ проти України були задіяні північнокорейські військові, нагадав Гринкевич, і економічну підтримку цій "групі" надає Китай.

Війна в Україні: це варто знати

На саміті НАТО, який проходить цими днями в Гаазі, уникнули питання про припинення надання військової допомоги Україні президентом США Дональдом Трампом. Як повідомляє WP, офіційні особи НАТО намагаються тримати Зеленського і Трампа "якомога далі один від одного".

Тим часом український лідер Володимир Зеленський заявив, що ситуація на передовій складна, але у Росії нема очікуваних успіхів на фронті.За його словами, правитель РФ Путін поставив на цю війну все, і саме зараз слушний час для потужної відповіді диктатору з боку партнерів України.

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