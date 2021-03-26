У Sotheby's кажуть, що це найдорожча картина голландця з усіх, що коли-небудь були продані у Франції.

Раніше невідома широкій публіці картина Вінсента ван Гога під назвою "Вулична сцена на Монмартрі" продана на аукціоні в Парижі за 13,09 млн євро (більше $15,3 млн).

Читайте такожНа аукціон виставляти картину Ван Гога, яку майже ніхто не бачив (фото)У Sotheby's кажуть, що це найдорожча картина голландця з усіх, що коли-небудь були продані у Франції. Спочатку експерти прогнозували, що вона може продатися за 8 млн євро.

Аукціон проводився з Парижу в режимі онлайн. За картину в ході торгів боролися двічі.

Перший раз, на початку аукціону, за неї давали навіть трохи більше, але угоду довелося відкласти через проблеми з онлайн-ставками. До картини знову повернулися в кінці торгів, ім'я покупця не називається.

"Вулична сцена на Монмартрі" була написана в 1887 році і майже весь час свого існування належала французькій родині, яка ніколи її не виставляла.

Мистецтвознавці знали про її існування, вона була відзначена в каталогах, але лише у вигляді чорно-білої фотографії.

Ця картина є частиною серії робіт Ван Гога, створених ним у період проживання в Парижі в 1886-87 роках. На ній зображено вітряк, яких було багато на Монмартрі того часу, коли він був лише селом на околиці Парижу.

Знаменитий собор Сакре-Кер на Монмартрі, який зараз є однією з найбільш впізнаваних пам'яток Парижа, тоді ще тільки будувався, повідомляє Бі-бі-сі.

Як пояснив фахівець з творчості Ван Гога Мартін Бейлі, ця картина створена під час переходу від так званого голландського періоду, коли художник використовував фарби темних, приглушених відтінків, до прованського періоду, характерного буйством фарб.

"У Парижі Ван Гог відкрив для себе імпресіоністів і став працювати з кольором, - каже Бейлі, - але найдивовижніше в даній роботі те, що вона була захована з тих самих пір, коли покинула мольберт художника. Вона завжди залишалася в приватних колекціях, так що нею могли милуватися тільки власник і його друзі".

За словами експерта, місце, відображене на картині, знаходилося неподалік від квартири, яку Ван Гог знімав з братом.

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Автор: Ірина Погоріла