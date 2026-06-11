Келлог зробив несподівану заяву щодо перерви в переговорах між Україною та Росією

Келлог наголосив, що в умовах, коли увага Вашингтона переорієнтована на інші питання, Україна продовжує самостійно протистояти російській агресії і, на його думку, робить це досить ефективно.

Колишній спецпредставник США з питань України Кіт Келлог заявив, що переговорний процес між Києвом, Вашингтоном і Москвою фактично поставлений на паузу. При цьому він вважає, що така ситуація не обов'язково є негативною.

У коментарі журналістам "Суспільного" Келлог пояснив, що частина американських чиновників, задіяних в українському напрямку, зараз зосереджена на подіях навколо Ірану. Зокрема, йдеться про Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які беруть участь у відповідних дипломатичних зусиллях.

За словами Келлога, поєднувати роботу одразу над кількома складними міжнародними кризами вкрай непросто.

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"Зараз вони працюють над Іраном, і я вважаю, що переговорний процес фактично призупинено. І це непогано. Це дійсно добре", – зазначив він.

Келлог підкреслив, що в умовах зміщення уваги Вашингтона Україна продовжує самостійно протистояти російській агресії і, за його оцінкою, робить це досить ефективно.

Говорячи про санкційну політику, він заявив, що робота над обмежувальними заходами проти Росії триває. За його словами, санкційний пакет США ще не завершений, а тиск на Москву зберігається.

Також Келлог позитивно оцінив сам факт збереження контактів між сторонами, зазначивши, що навіть обмежений діалог залишається важливим елементом дипломатичного процесу.

Окремо він висловився щодо безпеки країн Балтії та Східної Європи. На думку колишнього спецпредставника, Росія наразі не має достатніх ресурсів для розширення бойових дій за межі нинішнього театру війни.

"Я думаю, що людям не варто надмірно перейматися з цього приводу. Всім потрібно трохи розслабитися", – сказав Келлог.

Він вважає, що у Володимира Путіна зараз немає можливостей для відкриття нових напрямків конфлікту, зокрема проти країн Балтії чи Польщі.

На завершення Келлог нагадав, що президент США Дональд Трамп виступає за припинення затяжної війни та пошук шляхів мирного врегулювання. Крім того, він підтвердив намір відвідати Україну наприкінці літа 2026 року.

Ситуація навколо переговорів між Україною та РФ

Раніше Bloomberg повідомляв, що Путін відкинув ідею участі європейських лідерів у переговорах про припинення війни в Україні. Російський диктатор наполіг на мирній угоді, яка була укладена між ним і Трампом в Анкориджі на Алясці. Видання зазначило, що можливу участь у переговорах обговорювали представники Німеччини, Франції та Великої Британії. Також вони узгоджували свою участь з українською стороною.

Напередодні видання Bloomberg зазначило, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні закликала Європейський Союз призначити представника для проведення мирних переговорів з Росією. Мелоні долучилася до дебатів про те, як взаємодіяти з російським диктатором Володимиром Путіним.

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