'Ви не по той бік Дніпра': Келлог різко звернувся до росіян

Експредставник США вважає, що Москва не досягає стратегічних цілей і зазнає критичних втрат.

Колишній спеціальний представник США Кіт Келлог заявив, що Росії необхідно переходити до переговорів щодо війни проти України, оскільки вона програє конфлікт.

Під час етеру на Fox News Келлог також наголосив, що українська сторона заслуговує на визнання за свою стійкість у війні.

Келлог заявив, що Росія зазнає масштабних втрат і стикається з економічними труднощами. За його словами, втрати російських сил можуть сягати 1,2–1,4 млн загиблих і поранених.

Він порівняв ситуацію з радянським виходом з Афганістану, зазначивши, що тоді втрати були значно меншими, але політичні наслідки – відчутними. У своїй заяві Келлог підкреслив, що, на його думку, "перемога" для Росії мала б означати контроль над значно більшою територією, зокрема вихід до річки Дніпро.

"Коли ви дивитесь на рівень його (Путіна - УНІАН) втрат, зараз він втратив близько 1,2-1,4 мільйона загиблих і поранених у цій війні. Вони залишили Афганістан після втрати лише 18 000. Тож у нього є проблема економічно. Я б сказав росіянам: ви не виграєте цю війну, ви програєте цю війну. Знаєте, моє уявлення про перемогу полягає в тому, що ви були б по той бік річки Дніпро", - заявив Келлог.

Інші заяви Келлога

Як повідомляв УНІАН, раніше Келлог заявив, що НАТО, можливо, потребує заміни, стверджуючи, що організація проявила себе "боягузливою" та неефективною під час конфлікту з Іраном.

Перед цим Келлог заявив, що для досягнення перемир'я між Україною і Росією кремлівському диктатору Володимиру Путіну доведеться визнати, що він більше не отримає жодних територій.

