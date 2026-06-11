Мелоні закликала ЄС призначити представника для переговорів з Росією

На думку італійської прем’єрки, Єврооюз має говорити єдиним голосом.

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні закликала Європейський Союз призначити представника для мирних переговорів з Росією.

Як повідомляє Bloomberg, Мелоні долучилаь до дебатів з приводу того, як взаємодіяти з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Наша твердість стосовно Росії не повинна перетворитися на дипломатичну сліпоту або самовиключення. Європа повинна спільно і прагматично розглянути, як вона взаємодіє з Москвою", - заявила Мелоні під час виступу перед парламентарями у Римі.

Відео дня

Прем’єрка Італії у запланованих заявах перед самітами лідерів "Великої сімки" і лідерів Євросоюзу підтвердила підтримку Італією України. Вона заявила, що "ключовим є знайти когось, хто зможе представляти європейські інтереси за столом переговорів".

За даними Bloomberg, відкритими виловлюваннями Мелоні відстоює позицію більш ширшого обговорення після того, як її виключили із зустрічі у Лондоні на минулих вихідних, де учать брали лідери так званого формату E3 – прем’єр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

"Справжнє питання полягає не в тому, хто є частиною того чи іншого формату, а скоріше в тому, що наразі жоден формат не має легітимності говорити цілком від імені Європи", - переконана Мелоні.

На її думку, змінний набір голосів адекватно не представляє Європу і створює "лише роздробленість, плутанину і слабкість".

Переговори ЄС та Росії - що передувало

Як повідомляв УНІАН, висока представниця ЄС Кая Каллас у лютому висунула на розгляд країнам-члена ЄС пропозиції щодо формування єдиної позиції з метою можливих переговорів з Росією. Зокрема, безумовне припинення вогню є передумовою для будь-яких мирних переговорів.

Крім того, до цих пропозицій, серед різного, віднесена вимога, аби Росія зобов’язалася не нападати на сусідів і поважати суверенітет. Водночас, у можливій майбутній угоді про мир усі моменти мають бути врівноважені. Зокрема, якщо будуть передбачені якісь військові обмеження для України, то такі обмеження мають бути визначені і для Росії.

Також в ЄС обговорюють, яких поступок Європа повинна вимагати від Москви та якими є "червоні лінії’ від Євросоюзу. Вона наголошує, що Європа ніколи не буде нейтральним посередником між Росією та Україною.

Каллас підтверджує, що Євросоюз на боці України та захищає ключові інтереси безпеки.

Вас також можуть зацікавити новини: