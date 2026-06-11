Мелоні закликала ЄС призначити представника для переговорів з Росією

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні закликала Європейський Союз призначити представника для мирних переговорів з Росією.
Як повідомляє Bloomberg, Мелоні долучилаь до дебатів з приводу того, як взаємодіяти з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Наша твердість стосовно Росії не повинна перетворитися на дипломатичну сліпоту або самовиключення. Європа повинна спільно і прагматично розглянути, як вона взаємодіє з Москвою", - заявила Мелоні під час виступу перед парламентарями у Римі.
Прем’єрка Італії у запланованих заявах перед самітами лідерів "Великої сімки" і лідерів Євросоюзу підтвердила підтримку Італією України. Вона заявила, що "ключовим є знайти когось, хто зможе представляти європейські інтереси за столом переговорів".
За даними Bloomberg, відкритими виловлюваннями Мелоні відстоює позицію більш ширшого обговорення після того, як її виключили із зустрічі у Лондоні на минулих вихідних, де учать брали лідери так званого формату E3 – прем’єр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
"Справжнє питання полягає не в тому, хто є частиною того чи іншого формату, а скоріше в тому, що наразі жоден формат не має легітимності говорити цілком від імені Європи", - переконана Мелоні.
На її думку, змінний набір голосів адекватно не представляє Європу і створює "лише роздробленість, плутанину і слабкість".
Переговори ЄС та Росії - що передувало
Як повідомляв УНІАН, висока представниця ЄС Кая Каллас у лютому висунула на розгляд країнам-члена ЄС пропозиції щодо формування єдиної позиції з метою можливих переговорів з Росією. Зокрема, безумовне припинення вогню є передумовою для будь-яких мирних переговорів.
Крім того, до цих пропозицій, серед різного, віднесена вимога, аби Росія зобов’язалася не нападати на сусідів і поважати суверенітет. Водночас, у можливій майбутній угоді про мир усі моменти мають бути врівноважені. Зокрема, якщо будуть передбачені якісь військові обмеження для України, то такі обмеження мають бути визначені і для Росії.
Також в ЄС обговорюють, яких поступок Європа повинна вимагати від Москви та якими є "червоні лінії’ від Євросоюзу. Вона наголошує, що Європа ніколи не буде нейтральним посередником між Росією та Україною.
Каллас підтверджує, що Євросоюз на боці України та захищає ключові інтереси безпеки.