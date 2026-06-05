Путін відмовився від участі Європи у переговорах щодо України, – Bloomberg

Кремлівський диктатор хоче угоди з Трампом.

Путін відкинув ідею участі європейських лідерів у переговорах щодо припинення війни в Україні та наполіг на мирній угоді, яка була укладена між ним та Трампом на Алясці.

Про це пише Bloomberg. Посилаючись на анонімних посадовців, видання зазначило, що можливу участь у переговорах обговорювали представники Німеччини, Франції та Великої Британії. Також вони погоджували свою участь з українською стороною.

Однак сам Путін наполягав на тому, що він нібито досяг компромісної угоди з президентом США Дональдом Трампом на зустрічі в Анкориджі. Також він заявив, що Європа може зіграти роль у припиненні війни "не шляхом постачання зброї, а шляхом спроб переконати київську владу погодитися на компроміси, про які ми говоримо".

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Видання нагадало, що Путін вимагає від Києва віддати увесь Донбас, а в обмін на це він пообіцяв зупинити бойові дії на поточній лінії фронту.

Журналісти зазначили, що саме на тлі цієї суперечності переговори між Україною та Росією за участі США зайшли в глухий кут. Також цьому сприяє зосередження Трампа на війні з Іраном, додає видання.

Мирні переговори: важливі новини

Нагадаємо, ввечері 4 червня президент Володимир Зеленський написав відкритого листа до кремлівського диктатора Путіна. У ньому Зеленський закликав Путіна завершити війну та перейти до прямих переговорів на рівні лідерів.

На цей лист вже відреагував Трамп. Він зокрема підтримав ідею особистої зустрічі лідерів двох країн. Також він додав, що обговорення можливості їхньої зустрічі його дуже тішать.

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