Хоча рятувальники зреагували миттєво, вогонь встиг пошкодити вхідні двері будинку.

У ніч на понеділок, 12 травня, на півночі Лондона сталася підозріла пожежа у будинку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Подію розслідує контртерористична поліція, а очевидці повідомили про гучний вибух перед займанням, пише Politico.

За словами мешканця вулиці, близько першої години ночі він почув один сильний вибух, що "звучав як детонація бомби". Ймовірно, це був звук вибитих вікон. Попри швидку реакцію рятувальників, вхідні двері будинку зазнали пошкоджень.

Пожежна бригада отримала виклик о 1:11 ночі, а поліція прибула на місце о 1:35. Дві пожежні машини з Кентіш-Тауна оперативно загасили вогонь. Постраждалих немає.

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Хоча Кір Стармер наразі мешкає на Даунінг-стріт, офіційна резиденція прем'єра, але досі володіє будинком на півночі Лондона.

Розслідування триває, територія навколо будинку залишається під охороною. Уряд утримується від коментарів через характер розслідування, що ведеться в режимі реального часу.

Що передувало

Раніше УНІАН повідомляв, що у ніч на 12 травня в будинку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера в північному Лондоні сталася пожежа. Інцидент розслідує контртерористична поліція.

Зазначається, що Стармер та його дружина у 2004 році заплатили за свій триповерховий будинок 650 тисяч фунтів стерлінгів. Він розташований поруч із будинком міністра енергетики Еда Мілібенда та відомого актора Бенедикта Камбербетча. Влітку минулого року сім'я переїхала на Даунінг-стріт.

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