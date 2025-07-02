За словами спецпредставника Трампа, його слова були вирвані з контексту.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що нібито спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог пообіцяв йому "попрацювати над обмеженням ударів України по РФ". Однак американський політик заперечив такі слова.

"Ця цитата вирвана з контексту. У моїй розмові з Лукашенком ми обговорювали повне і беззастережне припинення вогню. Будь-які обмеження щодо поведінки Києва були обумовлені взаємними діями з боку Москви. Я ніколи не робив коментарів щодо продовження війни Україною поза межами повного припинення вогню", - написав Келлог на своїй сторінці у соцмережі X.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 1 липня російські та білоруські ЗМІ поширили заяву Лукашенка про те, що він передав спецпредставнику Трампа позицію президента РФ Володимира Путіна щодо можливого перемир'я.

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Тоді Лукашенко сказав, що Росія начебто "не проти" припинення вогню, однак не хоче, аби по її території били "американські, англійські, французькі" ракети.

Білоруський диктатор додав, що Путін вимагає, аби західні країни передали українському лідеру Володимиру Зеленському, аби той "не завдавав по Росії ударів". За словами Лукашенко, лише в такому разі РФ погодиться на перемир'я.

"Ось цю позицію до американців довів. І говорю: і що тут поганого? Ми попрацюємо, каже (спецпредставник США, - ред.), у цьому напрямі", - сказав тоді Лукашенко.

Зустріч Келлога і Лукашенка - що відомо

Як писав УНІАН, 21 червня Келлог приїхав у Білорусь і зустрівся з Лукашенком. Під час зустрічі білоруський диктатор сказав, що Келлог "наробив дуже багато галасу у світі своїм приїздом".

Водночас спецпредставник Трампа наголосив:

"Ми живемо в дуже небезпечний час, коли ті кризи, з якими ми стикаємося, можуть різко ескалувати, розростатися, якщо ми не будемо мудрими і справедливими".

Після цієї зустрічі стало відомо, що з в'язниці звільнили відомого білоруського опозиціонера Сергія Тихановського. Він перебував у неволі понад п'ять років.

"Сергій на волі. Поруч зі мною і дітьми. Сталося те, про що наша сім'я мріяла ці 5 років і заради чого ми всі працювали, з моменту його затримання. Звільнення Сергія - це крок до звільнення всіх політв'язнів і всієї Білорусі. Дякуємо всім за колосальну підтримку", - написала тоді дружина політв'язня Світлана Тихановська.

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