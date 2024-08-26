Також нові санкції США спрямовані проти суден, які пов'язані з РФ.

У Пекіні закликали США "припинити неправильні дії" після того, як китайські компанії включили до переліку санкцій, які спрямовані проти ланцюгів постачань, що живлять Росію, і підірвати її економіку в умовах воєнного часу, пише Bloomberg.

У Китаї "рішуче виступили" проти санкцій і "вживатимуть необхідних заходів для рішучого захисту законних прав та інтересів китайських компаній", зазначили у недільній заяві Міністерства торгівлі КНР.

У Bloomberg нагадали, що в п'ятницю Міністерство фінансів США опублікувало список нових суб'єктів, які потрапили під санкції, до якого увійшли росіяни та компанії, зареєстровані в Гонконзі та Китаї. У заяві міністерства наголосили, що санкції будуть спрямовані на тих, хто надає продукти і послуги, які дозволяють РФ підтримувати військові дії проти України та ухилятися від санкцій.

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"Раніше цього року президент Китаю Сі Цзіньпін попередив головного американського дипломата, що США не повинні націлюватися на Китай або виступати проти нього. Тоді держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що азійська країна є основним постачальником Росії військових верстатів і сполук, що використовуються в боєприпасах і ракетному паливі", - підкреслили у виданні.

Також нові санкції США спрямовані проти суден, які перевозять скраплений природний газ, що пов'язані з Росією, серед яких танкери, які, як вважається, завантажувалися на проєкті "Арктик СПГ-2", проти якого в Америці вже запровадили санкції.

Санкції США проти РФ - що відомо

Як писав УНІАН, глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що до переліку санкцій США увійшли компанії, які пов'язані з російськими паливно-енергетичними та металургійними секторами, фінансовою сферою і постачанням товарів подвійного призначення для військово-промислового комплексу Росії в обхід обмежень. Він наголосив, що нові обмеження суттєво вплинуть на ключові для Росії нафтові та газові проєкти.

Під санкції потрапили такі компанії, як:

ТОВ "Екропромстрой", дочірня компанія "Новатек", якій передано 40% ТОВ "Арктик СПГ-2";

ТОВ "Межрегионстрой", що будує об'єкти для проекту "Восток Ойл" від "Роснефти";

ПАТ "Якутська паливно-енергетична компанія" (ЯТЕК), відповідальна за проєкт "СПГ Якутія".

Також санкції застосували проти найбільших експортерів вугілля з Росії, таких як "СДС Вугілля", "УК Мечел-Майнінг", АТ "Будсервіс" і дві дочірні компанії "Росатома".

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