Китай також почав розслідування проти Google.

Китай оголосив про запровадження заходів у відповідь після того, як президент Дональд Трамп ввів 10-відсоткові мита на товари з Пекіна. Як пише Bloomberg, Китай почав розслідування щодо компанії Google і ввів мита на низку американських товарів.

Так, Міністерство фінансів Китаю оголосило про введення 15-відсоткового мита на вугілля і скраплений природний газ і 10-відсоткового - на нафту і сільськогосподарське обладнання зі США.

Також, згідно із заявою Державного управління з регулювання ринку, Китай перевірятиме американського технологічного гіганта Google на предмет передбачуваних антимонопольних порушень.

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Оголошені заходи включають також експортний контроль матеріалів, пов'язаних з вольфрамом та додавання PVH Corp., власника Calvin Klein, та Illumina Inc, до списку ненадійних організацій.

"Одностороннє введення США мит серйозно порушує правила Світової організації торгівлі. Це не тільки не допомагає розв'язати власні проблеми, а й підриває нормальне економічне і торговельне співробітництво між Китаєм і США", - йдеться в заяві Міністерства фінансів Китаю.

Введення мит США

У вихідні Трамп розпорядився запровадити єдині мита на китайський експорт, які набудуть чинності після опівночі вівторка в США. Водночас він заявив, що його адміністрація планує провести переговори з Китаєм перед можливим введенням 10-відсоткових мит.

Водночас Трамп відтермінував запровадження мит проти Мексики та Канади.

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