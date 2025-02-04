Трамп заявив, що якщо не зможе укласти угоду з Китаєм, то мита будуть "дуже істотними".

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація планує провести переговори з Китаєм перед можливим введенням 10-відсоткових мит.

Як пише Bloomberg, Трамп сказав журналістам, що переговори з Китаєм відбудуться "ймовірно, протягом наступних 24 годин". У вихідні він оголосив, що мита проти Китаю набудуть чинності о 12:01 вівторка (19.01 за київським часом).

"Якщо ми не зможемо укласти угоду з Китаєм, то мита будуть дуже, дуже суттєвими", - сказав Трамп.

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Пізніше прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт повідомила Fox News, що Трамп планує поговорити з головою КНР Сі Цзіньпіном про "нелегальний китайський фентаніл, який вбиває десятки тисяч американців щороку".

"Президент ясно дав зрозуміти Китаю, що ми не збираємося миритися з цим", - сказала вона.

Раніше Міністерство торгівлі Китаю, у відповідь на обіцянки Трампа запровадити мита, пообіцяло вжити "відповідних контрзаходів", а також заявило, що Китай подасть скаргу до Світової організації торгівлі.

Трамп запроваджує мита

Раніше Сполучені Штати Америки оголосили про введення значних мит на імпорт товарів із Канади, Мексики (25%) і Китаю (10%).

Водночас згодом стало відомо, що Трамп відтермінував введення мит проти Мексики. Це сталося після того, як країна погодилася відправити на кордон додаткові сили для боротьби з фентанілом і міграцією.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також повідомив, що Сполучені Штати Америки на місяць відкладуть запровадження мит на імпорт товарів з його країни. Тим часом Канада реалізує план із захисту кордону вартістю 1,3 мільярда доларів

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