Росія готує китайську армію до вторгнення на Тайвань, - The Economist

Тайвань покладатиметься на асиметричну тактику, які і Україна. Тому для Пекіна є корисним досвід російського агресора.

Китай дедалі активніше отримує від Росії не лише економічні вигоди, а й сучасні військові знання, технології та бойовий досвід, здобутий під час війни проти України. Як пише The Economist, саме цей аспект співпраці Москви й Пекіна останнім часом викликає дедалі більше занепокоєння серед західних країн, адже він може суттєво змінити баланс сил у можливому конфлікті навколо Тайваню.

Автор зазначає, що Китай, який не брав участі у війнах із 1979 року, прагне компенсувати нестачу бойового досвіду, вивчаючи сучасні методи ведення війни.

За інформацією європейської розвідки, з 2024 року китайські військові проходять підготовку на полігоні поблизу російського Волгограда, де регулярно тренуються підрозділи 8-ї армії РФ, що воюють на сході України. Йдеться про навчання з використання безпілотників, ведення боїв у міській забудові, штурму укріплених позицій, дій у траншеях і лісистій місцевості, а також польової медицини та встановлення мінних полів.

Відео дня

Особливий інтерес Пекіна викликає розвиток безпілотних технологій. Війна в Україні докорінно змінила підходи до використання дронів, засобів радіоелектронної боротьби та автономних систем.

"Китайці розуміють важливість російських знань. Вони вже усвідомили, що характер війни змінюється, і якщо хочеш бути справді готовим до війни, потрібно вчитися у людей, які мають практичний досвід", - зауважив колишній радник міністра оборони України Олександр Данилюк.

Водночас, як зазначає The Economist, співпраця виходить далеко за межі навчань. Західні чиновники припускають, що Росія передає Китаю передові технології у сфері протиповітряної та протиракетної оборони, а також допомагає зробити китайські атомні підводні човни менш помітними для противника. Саме такі субмарини Пекін розглядає як один із ключових елементів можливого конфлікту навколо Тайваню.

Експерт із Браунського університету Лайл Голдстайн каже, що китайських військових особливо цікавлять російські дані про ефективність американських систем озброєння, зокрема реактивних систем HIMARS, які перебувають і на озброєнні Тайваню.

Окремий напрям співпраці стосується систем раннього попередження про ракетний напад. Видання нагадує, що ще у 2019 році Володимир Путін відкрито заявив про допомогу Китаю у створенні такої системи.

Автор матеріалу зазначає, що офіційно Пекін намагається применшувати масштаби військової співпраці з Москвою та заперечує повідомлення про навчання своїх військових на основі досвіду війни в Україні. Водночас дедалі більше розвідувальних даних, документів і свідчень експертів, як стверджує The Economist, свідчать про протилежне.

"Росія навряд чи втрутиться безпосередньо у війну за Тайвань, так само як Китай не втрутився в Україні. Але спільні навчання та патрулювання дають Китаю рідкісні можливості повчитися у загартованих у боях російських сил. Навіть обмежене збільшення такої допомоги може дати Китаю перевагу у війні за Тайвань, який значною мірою залежатиме від безпілотників, підводних човнів та ракет", - йдеться у публікації.

Війна в Україні

Як писав УНІАН, американські експерти вважають, що спротив України агресору вже впливає на глобальне протистояння між демократіями та авторитарними режимами. Успіхи ЗСУ змушують Росію скорочувати присутність у світі, а Китай уважніше переглядає свої сценарії щодо Тайваню, враховуючи російсько-український досвід сучасної війни.

Також ми розповідали, що війна в Україні остаточно поховала тактичну ядерну зброю, як інструмент ведення війни. Тепер це лише фактор стратегічного стримування і не більше.

Вас також можуть зацікавити новини: