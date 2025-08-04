Після сильного землетрусу на Камчатці прокинулися вулкани.

У понеділок, 4 серпня, у російській Камчатці вулкан Ключевська сопка, який прокинувся після землетрусу, тричі викинув рекордні клуби диму та попелу. Вони досягли висоти 8 кілометрів над рівнем моря. Про це пишуть очевидці у місцевих пабліках та росЗМІ.

Вулкан прокинувся 30 липня, після рекордного землетрусу. А сьогодні лава розлилася на кілька кілометрів навколо вулкану. А шлейф попелу простягнувся на 110 кілометрів на схід та південний схід.

Виверження видно навіть пасажирам літаків, що пролітали повз. Влада повідомила, що існує загроза авіаційному сполученню. Оголошено помаранчевий код небезпеки, що означає високий ризик перельотів.

Як пише nv.ua за 30 кілометрів від вулкану, згідно з даними Google Maps, знаходиться населений пункт Ключі та військовий аеродром. Ключі побудовані недалеко від ракетного полігону Кура, який служить для випробування міжконтинентальних балістичних ракет та випробуванням МКБР - у тому числі "Орєшніка".

Ситуація на Камчатці

Нагадаємо, що усього після землетрусу на Камчатці прокинулися сім вулканів. Окрім Ключевського - це Шивелуч, Авачинський, Безіменний, Камбальний, Каримський та Крашеніннікова. При цьому вулкан Крашеніннікова спав з 1400 року.

Експерти кажуть, що землетрус магнітудою 8,8 балів міг пошкодити базу атомних підводних човнів, яка розташована в 130 км від епіцентру. На супутникових знімках видно, що один з пірсів змінив своє положення.

Вас також можуть зацікавити новини: