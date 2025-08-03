Вулкану Крашенинникова присвоєно помаранчевий код авіаційної небезпеки.

На російському півострові Камчатка почав вивергатися вулкан Крашенинникова. Стався викид попелу на висоту до 3-4 кілометрів над рівнем моря. Про це пише Deutsche Welle.

За даними Головного управління МНС РФ по Камчатському краю, шлейф поширився у східному напрямку від вулкана в бік Тихого океану. На шляху поширення попелового шлейфу населені пункти відсутні.

Журналісти додали, що вулкану Крашенинникова присвоєно помаранчевий код авіаційної небезпеки, що означає підвищену загрозу для польотів у цьому районі.

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У Telegram-каналі ФДБУН "Інститут вулканології та сейсмології" поділилися, що останнє виверження вулкана Крашенинникова відбулося приблизно у 1463 році й відтоді нових вивержень не було. У 1963 році в кратері середнього північного конуса були зареєстровані сліди фумарольної активності.

Директор "Інституту вулканології та сейсмології" Олексій Озеров у розмові з журналістами заявив, що є прямий зв'язок між потужним землетрусом, що стався на Камчатці 30 липня, який став найсильнішим для регіону з 1952 року, і активізацією вулканів. Він уточнив, що першим 2 серпня активізувався вулкан Авачинський, а потім на землетрус відреагувала Ключевська Сопка.

За його словами, вже 3 серпня активізувався вулкан Крашенинникова. Виверження почалося з вершинного кратера.

Землетрус і цунамі на Камчатці - що відомо

Нагадаємо, що 30 липня на російському півострові Камчатка стався сильний землетрус, який зачепив закрите місто, де базуються російські атомні підводні човни. Епіцентр землетрусу був приблизно за 100 км від Авачинської бухти.

Крім того, землетрус спричинив цунамі заввишки 4 метри і став причиною евакуації по всьому Тихому океану. Неглибокий землетрус пошкодив будівлі і поранив кількох людей.

У The Telegraph із посиланням на супутникові знімки писали, що землетрус і цунамі могли пошкодити атомні субмарини РФ. Проте масштаб російських втрат поки оцінити важко.

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