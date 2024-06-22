Співпраця між Росією та КНДР є порушенням резолюцій Радбезу ООН, зазначили в МЗС країни.

Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало російського посла у Сеулі Георгія Зінов'єва та висловило протест через укладення договору про стратегічне партнерство між КНДР та Росією. Про це пише південнокорейське агентство Yonhap.

У міністерстві заявили, що військова співпраця Північної Кореї та Росії є порушенням резолюцій Радбезу ООН, адже вона чинить "негативний вплив на регіональну ситуацію і російсько-корейські відносини".

Також 20 червня уряд Південної Кореї заявив, що перегляне свою позицію щодо постачання озброєння для України через укладену угоду між КНДР та РФ. Раніше у Сеулі відмовилися передавати Києву летальну зброю.

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"Конкретні заходи будуть оголошені пізніше, і буде цікаво подивитися, як відреагує Росія, а не розкривати наші плани заздалегідь", - зауважив радник президента з національної безпеки Чан Хо Чжин.

Водночас російський диктатор Володимир Путін сподівається, що Південна Корея не буде постачати Києву летальну зброю, адже це "було б дуже великою помилкою", пише російський "Интерфакс".

За його словами, якщо це станеться, то влада РФ "ухвалюватиме відповідні рішення, які навряд чи сподобаються сьогоднішньому керівництву Південної Кореї".

Візит Путіна до КНДР - що відомо

Як писав УНІАН, 19 червня російський диктатор Володимир Путін відвідав Пхеньян. Такий візит став першим для нього за останні 24 роки.

Також у межах зустрічі Путін та Кім Чен Ин підписали договір, який зобов'язує країни приходити один одному на допомогу у разі війни. За словами голови Корейської програми Центру Стимсона Дженні Таун, таким чином влада КНДР готова підтримувати зусилля Кремля з ведення війни проти України.

"У Росії є зацікавлений партнер у вигляді Північної Кореї, яка готова робити все, що може для того, щоб підтримати зусилля РФ", - підкреслила вона.

Своєю чергою в Україні теж відреагували на такий пакт між Північною Кореєю та Росією. Зокрема радник Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що таке рішення є "одностороннім і найбільш нахабним обнуленням всього пакету міжнародних рішень, резолюцій і обмежень, накладених на КНДР".

"На такому відвертому тлі мовчання... Організації Об'єднаних Націй та інших організацій, відповідальних за ефективний контроль за виконанням санкцій, виглядає вкрай красномовно, я б сказав "оглушливо голосно". Що ж буде далі? І що таке глобальне беззаконня? І що таке тепер "резолюція ООН"?" - запитав риторично він.

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