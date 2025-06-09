За словами аналітиків, це може вказувати на участь Москви в ремонті судна.

Корабель ВМС Північної Кореї, який перекинувся і частково затонув під час невдалої церемонії спуску на воду 21 травня, тепер переміщено в порт недалеко від російського кордону.

Як пише CNN, супутникові знімки Maxar Technologies показують 5000-тонний есмінець у сухому доці в порту Раджин, частині особливої економічної зони Північної Кореї Расон, яка примикає до її короткого кордону з Росією.

За словами аналітиків, це може вказувати на участь Москви в ремонті судна.

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Так, хоча Раджин не є великим суднобудівним підприємством, як верф у північно-східному місті Чхонджин, де стався нещасний випадок під час спуску на воду, тут є можливості для скромного ремонту й обслуговування, сказав співробітник Корейського інституту оборонного аналізу Ю Джіхун.

А близькість порту до Росії, за словами аналітика, "робить його ключовим вузлом для зусиль Північної Кореї з поглиблення економічних і потенційно військових зв'язків із Москвою".

Лідер КНДР Кім Чен Ин наказав відремонтувати есмінець до пленарного засідання правлячої Трудової партії наприкінці червня, назвавши це справою національної честі. Державні ЗМІ КНДР повідомили минулого тижня, що ремонт у сухому доці Раджин триватиме від семи до десяти днів, що відповідає термінам Кіма.

Водночас південнокорейський адмірал у відставці Кім Дук-кі повідомив CNN у понеділок, що час ремонту залежатиме від пошкоджень корабля.

Він вважає, що гідролокатор і глибиноміри корабля, розташовані в носовій частині, були пошкоджені під час невдалого спуску на воду. І для ремонту таких пошкоджень, найімовірніше, знадобиться іноземна допомога.

"Вважається, що Північна Корея не має технологій для гідроакустичних систем, тому вони, ймовірно, імпортували їх з Китаю або Росії", - сказав Кім.

Однак південнокорейські військові вважають, що ймовірність пошкодження гідролокатора на північнокорейському судні відносно низька, і головна проблема, мабуть, полягає в затопленні корабля водою, від якої доведеться очищати внутрішні приміщення корабля, а також машини та електроніку.

У такому разі російська допомога в процесі ремонту також можлива, але її буде важко перевірити, якщо вона стосуватиметься тільки участі інженерів, а не переміщення основних одиниць обладнання.

Аварія есмінця КНДР

21 травня під час спуску на воду нового ракетного есмінця КНДР Choe Hyo водотоннажністю близько 5000 тонн судно перекинулося.

Незважаючи на офіційні заяви про відсутність серйозних пошкоджень, процес підйому судна у вертикальне положення затягнувся на 12 днів.

Подальші роботи ускладнюються відсутністю належної інфраструктури. Експерти підозрюють пошкодження дна і носового сонара - для повноцінного ремонту потрібен великий сухий док, якого немає ні в Чхонджині, ні в навколишніх містах.

Передбачається, що зовнішнє "відновлення" зроблять тільки для публічного показу, тоді як серйозний ремонт затягнеться на місяці.

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