У КНДР нема сухих доків для того, щоб відремонотувати цей есмінець, тож Пхеньян провалить усі публічні терміни, відведені на ремонт.

Північна Корея поставила есмінець Choe Hyon у вертикальне положення після провального спуску на воду, за яким спостерігав Кім Чен Ин. Тоді есмінець перекинувся на бік і частково затонув.

Це підтверджують супутникові знімки від 2 червня, опубліковані виданням 38North. Есмінець підняли у вертикальне положення на верфі у північнокорейському місті Чхонджин. На це знадобилося 12 днів — значно більше, ніж прогнозували місцеві фахівці.

Після інциденту була створена спеціальна розслідувальна група, яка заявила, що судно не зазнало суттєвих ушкоджень. Відновити вертикальне положення мали за 2–3 дні, а завершити ремонт — за 10. Проте реальні строки виявилися значно довшими, що поставило під сумнів технічні можливості Пхеньяна.

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На знімках від 29 травня було видно, як численні робітники з допомогою тросів і навіть повітряних куль намагаються поставити есмінець на місце. Це виглядало майже як відчайдушний експеримент — у Північної Кореї просто немає плавучих кранів необхідної потужності.

Хоча корабель і поставлений вертикально, його ніс досі залишається на березі. Більше того, експерти підозрюють ушкодження дна та носового сонара — для повноцінного ремонту потрібен великий сухий док, якого немає ні в Чхонджині, ні в навколишніх містах.

Попри формальний прогрес, майбутнє Choe Hyon залишається під питанням. У терміни, встановлені Кім Чен Ином, корабель навряд чи вдасться повністю відновити. Не виключено, що зовнішнє "відновлення" зроблять лише для публічного показу, тоді як серйозний ремонт затягнеться на місяці.

Додатковим ускладненням стала ймовірна проблема з гаванню — новий есмінець, за попередніми даними, взагалі може не мати змоги вийти у море.

Провал спуску на воду есмінця Choe Hyon

21 травня Північна Корея зазнала резонансного провалу під час спуску на воду нового ракетного есмінця Choe Hyon. Судно водотоннажністю близько 5000 тонн перекинулося просто на верфі у місті Чхонджин. Причиною, ймовірно, стала технічна помилка або прорахунки у балансуванні корпусу.

Попри офіційні заяви про відсутність серйозних ушкоджень, процес підйому судна у вертикальне положення затягнувся на 12 днів. Подальші роботи ускладнюються відсутністю належної інфраструктури.

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