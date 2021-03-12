У своїй статті про шістьох жінок, які змінили світ, Всесвітній економічний форум зазначив княгиню Ольгу «основоположницею сучасної Росії».
Про це у Facebook повідомив п’ятий президент України та депутат Ради Петро Порошенко.
Читайте такожЄС продовжив санкції проти 177 осіб і 48 компаній через порушення суверенітету України«Всесвітній економічний форум іменує нашу Княгиню російською правителькою та основоположницею сучасної Росії. А її чоловіка, Князя Ігоря, вирішили прозвати Іваном», – зауважив екс-президент.
Порошенко пояснив, що Ольга справді здійснила першу державну реформу та започаткувала міцні дипломатичні зв‘язки із Західною Європою.
«От тільки Русь зі столицею в Києві існувала на території сучасних України, Білорусі та Росії, а тому Княгиня Ольга ніяк не може вважатись прародителькою РФ, адже Московське Князівство було засноване лише через понад 300 років після її смерті», – написав він.
Після чого Порошенко закликав ВЕФ усунути помилку.
У відповідь автори статті вирішили узагалі прибрати згадку про княгиню Ольгу через «суперечливі історичні дані»; станом на 20:00 12 березня у тексті її немає.
Хто така княгиня Ольга
Ольга була руською княгинею з династії Рюриковичів та була дружиною й кузиною князя Ігоря. Унаслідувала престол після загибелі чоловіка.
Згодом княгиня Ольга ліквідувала князівство древлян й упорядкувала збирання данини, організувавши по всій країні князівські погости і осередки судочинства.
У зовнішній політиці підтримувала дружні стосунки із Візантією, 946 або 957 відвідала Константинополь, де уклала угоду з імператором Костянтином VII Багрянородним і прийняла християнство. У 964 році передала владу синові. Похована за християнським звичаєм.
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