Кібернапад розслідує ФБР.

Компанія JBS, яка вважається світовим виробником м`яса, минулого тижня зазнала кібератаки та виплатила хакерам-вимагачам 11 мільйонів доларів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

«Це було болюче рішення, але лише так ми могли захистити наших клієнтів», – заявив генеральний директор компанії.

Повідомляється, що 30 травня компанія JBS через хакерів була змушена повністю зупинити виробництво м`яса у своїх американських та австралійських філіалах. Компанії погрожували видалити файли компанії.

Читайте такожУ Байдена допустили кроки у відповідь на атаку російських хакерів на компанію JBSФБР взялося за розслідування кібернападу. Там вважають, що його здійснила хакерська група, що базується в Росії.

Тим часом у Білому домі анонсували, що російські хакерські атаки стануть однією з тем переговорів президентів Джо Байдена та Володимира Путіна у Женеві.

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Автор: Катерина Шварц