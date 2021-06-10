Компанія JBS, яка вважається світовим виробником м`яса, минулого тижня зазнала кібератаки та виплатила хакерам-вимагачам 11 мільйонів доларів.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
«Це було болюче рішення, але лише так ми могли захистити наших клієнтів», – заявив генеральний директор компанії.
Повідомляється, що 30 травня компанія JBS через хакерів була змушена повністю зупинити виробництво м`яса у своїх американських та австралійських філіалах. Компанії погрожували видалити файли компанії.
Читайте такожУ Байдена допустили кроки у відповідь на атаку російських хакерів на компанію JBSФБР взялося за розслідування кібернападу. Там вважають, що його здійснила хакерська група, що базується в Росії.
Тим часом у Білому домі анонсували, що російські хакерські атаки стануть однією з тем переговорів президентів Джо Байдена та Володимира Путіна у Женеві.
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