В угоді про корисні копалини були відсутні будь-які гарантії безпеки для України.

США в проєкті угоди щодо корисних копалин та інших природних ресурсів вимагають в України набагато більше, ніж було витрачено на її захист, заявило джерело, знайоме з перебігом переговорів. За його словами, це не та домовленість, яку прийняв би президент України Володимир Зеленський.

"Дивна пропозиція - забирати у країни, що стала жертвою війни, більше, ніж було витрачено на її захист", - йдеться в матеріалі CNN.

США намагаються отримати доступ до стратегічно важливих українських ресурсів, тоді як Україна у відповідь домагається гарантій безпеки - не тільки повернення втрачених територій, а й захисту від можливого майбутнього вторгнення Росії.

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ЗМІ пише, що українська сторона продовжує наполягати на змінах в угоді, оскільки поточний варіант "не передбачає жодних зобов'язань з боку США, в той час як Україна повинна надати все". І зараз Україна не готова підписати цю угоду, навіть незважаючи на те, що робота з американською стороною велася протягом усієї ночі на 22 лютого.

Радник з національної безпеки США Майк Волтц навіть згадав алюмінієвий рудник, який, за його словами, міг би повністю задовольнити річні потреби США за умови модернізації за рахунок американських інвестицій. Журналісти також зазначають, що угода між США та Україною щодо корисних копалин "майже готова", проте деталі офіційного підписання поки що незрозумілі.

Візит спецпредставника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога в Україну призвів до "дуже продуктивних зустрічей", які наблизили підписання документа.

Інші новини про угоду щодо корисних копалин

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна і США всю ніч обговорювали спірну угоду про корисні копалини. Це було необхідно, щоб зупинити погіршення відносин між країнами.

Крім того, українці відреагували на "апетити" Трампа щодо корисних копалин. "Ця ідея зайва. Він хоче забрати ресурси в країни під час війни. Як нам жити? У нас є діти. Ніби США прагнуть позбавити нас нашого економічного потенціалу. Це прикінчило б нас", - вважає місцева мешканка.

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