Перевірку норок почали після того, як майже 170 тварин на фермі Danmink раптово померли.

У Литві у трьох працівників норкової ферми виявили коронавірус. За кілька днів до цього коронавірус підтвердили у тварин.

Читайте такожВ Іспанії відкриють 13 тисяч центрів для вакцинації населення від коронавірусуТакож заражених тварин виявили на іншій фермі, пише "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Нам відомо про три випадки коронавірусу на норковій фермі в районі Йонави. Всі пацієнти мають типові симптоми. Вони за віком не входять до групи ризику", - повідомила прес-секретар Національного Центру громадського здоров'я.

За словами міністра охорони здоров'я Авреліуса Вериги, штам вірусу ще досліджують.

"Буде здійснено генетичний аналіз вірусу як у норок, так і у заражених людей, і тільки після цього можна буде сказати, наскільки він небезпечний... Ми повідомимо про це, як тільки отримаємо відповідь", - зазначив міністр.

Рішення про подальшу долю тварин прийматиме Державна служба з продовольчої безпеки та ветеринарії після оцінки ризиків.

Перевірку норок почали після того, як майже 170 тварин на фермі Danmink раптово померли. Аналіз підтвердив, що вони були заражені коронавірусом. Згодом померли ще понад 150 тварин - на цій же фермі та другій, Vilkijos ūkio. Близько 40 тварин, які безпосередньо контактували із зараженими, вже знищили. Всього на обох фермах - близько 60 000 норок.

Директор другої ферми ще сподівається, що знищення всього поголів'я тварин вдасться уникнути. За його словами, зараз незрозуміло, чи зможуть підприємці розраховувати на якусь компенсацію в разі рішення про знищення, тому що коронавірус як причина не прописаний в законодавстві. Втрата однієї норки коштуватиме фермі 30 євро.

Відзначається, що в Литві знаходиться 86 хутрових ферм, на яких вирощують понад 1,6 млн норок.

Коронавірус у норок

У Данії на початку листопада виявили 214 випадків передачі коронавірусу від норок людям

Влада Данії прийняла рішення знищити всю популяцію норок в країні через мутацію коронавірусу, виявлену у тварин. Данський уряд побоюється, що через генетичні зміни вірусу він може бути нечутливий до вакцини.

Це рішення супроводжувалося в країні політичною кризою. Зрештою уряд вирішив, що загроза вакцині у зв'язку з новою мутацією вірусу, "найімовірніше, усунена".

Однак до того моменту фермери в Данії знищили понад 10 мільйонів норок.

Випадки зараження норок коронавірусом фіксуються і в інших країнах.

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Автор: УНІАН