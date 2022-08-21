Йдеться не про міжконтинентальні балістичні ракети, а про малий ядерний боєприпас для зриву наступу.

Росія може використати ядерну зброю у разі успішного контрнаступу Збройних сил України. Ймовірною метою може стати той підрозділ українських військ, який буде вести наступальні дії.

Про це заявив генерал, колишній глава Об'єднаного командування Збройних сил Великої Британії сер Річард Берронс в інтерв'ю ВВС.

На його думку, для "захисту" росіяни можуть піти на такий безпрецедентний крок.

"Якщо Україна зможе зібрати ресурси для наступу і якщо Україна дійсно досягне успіхів, то ми повинні прийняти той факт, що використання малого ядерного боєприпасу буде повністю відповідати російській військовій доктрині, в розумінні російських політиків і військових", - пояснив Берронс.

Генерал зазначив, що відповідно до доктрини РФ, ядерна зброя може бути застосована у відповідь на ядерну атаку, а також у разі іншої агресії, яка "ставить під загрозу існування держави, і атаки на критично важливі об'єкти".

"Йдеться не про міжконтинентальні балістичні ракети, а про малий ядерний боєприпас для зриву наступу, який в очах російської влади загрожуватиме інтересам держави", - уточнив він.

Експерти висувають різні версії того, що може стати об'єктом російського ядерного удару: від демонстраційної детонації над морем до обстрілу Києва.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Путін здивував заявою щодо ядерної війни. Російський диктатор зазначив, що така війна "не повинна бути розв'язана".

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