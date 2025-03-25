Речник диктатора не оминув увагою нюанс з нового інтерв'ю українського лідера і зазначив, що цей кадр про "демонстрацію духовного розвитку".

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував світлину українського президента Володимира Зеленського на тлі картини із зображенням Кремля у вогні.

У розмові з пропагандистським РИА Новости Пєсков заявив, що волів би не коментувати цю світлину з Офісу президента. Втім, кілька слів все ж сказав.

"Напевно, це кращим чином демонструє рівень духовного розвитку і внутрішнього стану того, хто позує на цих світлинах (Зеленського - УНІАН). В будь-якому випадку, це не прикрашає тих, хто знімає це, хто це публікує і хто позує", - заявив Пєсков.

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Що передувало

Як повідомляв УНІАН, Офіс президента України Володимира Зеленського прикрашений позолоченими меблями та іншими розкішними елементами декору. Він давно хотів позбутися їх, але поки що на це немає часу. Проте в українського лідера є затишне місце з одним ліжком і набором картин, які він вибрав сам.

На одній з картин зображений російський військовий корабель, що йде на дно в Чорному морі. Друга картина показує українських солдатів, які борються на території Росії.

Зеленський розповів журналісту, що на його улюбленій картині в кімнаті зображено Кремль, охоплений вогнем.

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