Раніше експерти ООН повідомили, що в умовах пандемії в наступному році екстрена гуманітарна допомога може знадобитися в цілому 235 млн осіб.

У 2021 році у зв'язку з наслідками пандемії світу може загрожувати найсильніша за 75 років гуманітарна криза.

Про це на спеціальному засіданні Генасамблеї ООН, присвяченому боротьбі з COVID-19, заявив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Девід Бізлі, повідомляє Deutsche Welle.

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"2021 рік у буквальному розумінні буде катастрофічним, виходячи з того, що ми бачимо на даному етапі", - сказав Бізлі, додавши, що десятки країн поставлені перед безпосередньою загрозою голоду.

"У наступному році ми не зможемо профінансувати все ... тому нам доведеться розставляти пріоритети", - зазначив голова Всесвітньої продовольчої програми.

Він також закликав до того, щоб багаті країни не придушували бідні в боротьбі за вакцини від коронавірусу.

Своєю чергою гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус закликав перерахувати ще 4,3 млрд дол. (3,5 млрд євро) на глобальну програму, яка передбачає справедливий розподіл вакцин.

"Йдеться про глобальну кризу, і рішення для її врегулювання на засадах справедливості мають бути доступні всім", - підкреслив голова ВООЗ.

Раніше на цьому тижні експерти ООН повідомили, що в умовах пандемії в наступному році екстрена гуманітарна допомога може знадобитися в цілому 235 млн осіб. Кількість тих, хто її потребує, збільшилася на рекордні 40% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, йдеться у звіті Управління ООН з координації гуманітарних питань - "Глобальний гуманітарний огляд 2021 року". Для надання підтримки до фонду допомоги ООН необхідно залучити додатково 35 млрд дол. (понад 28 млрд євро), вважають експерти.

За останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса (США), з початку пандемії в світі на COVID-19 захворіли понад 66 млн осіб.

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Автор: Вікторія Токарєва