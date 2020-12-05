Рекордна хвиля смертей від COVID-19 припала на США, Бразилію, Індію та Мексику.

Станом на 7:30 5 грудня з початку пандемії у світі інфікувалися 65 899 441 людини. При цьому 42 352 021 з них вдалося одужати.

Про це свідчать дані мапи поширення вірусу при Університеті імені Джона Гопкінса.

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Найбільше випадків зараження зареєстрували у США – 14 367 462, Індії – 9 608 211, Бразилії – 6 533 968, Росії – 2 382 012, Франції – 2 321 703.

Критичну позначку у понад мільйон інфікованих COVID-19 подолали також Великобританія, Італія, Іспанія, Аргентина, Колумбія, Німеччина, Мексика, Польща та Іран.

Україна опинилася на 16-му місці у світовому рейтингу. Станом на 7:00 зареєстровано 808 828 хворих.

Лідерами з одужання населення Індія (понад 6 мільйонів людей одужали), Бразилія (5,8 мільйона щасливих випадків) та США (5,4 мільйона).

Хвиля смертей від COVID-19 припала на Сполучені Штати (278 932 загиблих), Бразилію (175 964), Індію (139 700), Мексику (108 863).

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Автор: УНІАН