Довгострокові наслідки пандемії можуть призвести до того, що кількість людей, які живуть в умовах крайньої бідності, до 2030 року перевищить один мільярд.
Про це йдеться у дослідженні Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН), опублікованому у четвер, 3 грудня, передає DW.
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Зокрема, експерти повідомляють про три можливих сценарії. У найгіршому випадку кількість людей, що житимуть в умовах крайньої бідності, збільшиться на понад 200 мільйонів людей до 2030 року і перевищить позначку в один мільярд. За базового сценарію, кількість таких людей зросте на 44 мільйони.
Однак сплеску крайньої бідності можна запобігти, зауважили у ПРООН. Позитивний сценарій передбачає, що зі злиднів можна вивести 146 мільйонів людей завдяки інвестиціям у програми соціального забезпечення, управління, цифровізацію та боротьбу зі змінами клімату.
Пандемія є "поворотним пунктом", сказав керівник ПРООН Ахім Штайнер.
"Рішення, які зараз ухвалюють лідери, можуть спрямувати світ у дуже різні напрямки", - зауважив він.
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