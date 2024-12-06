Тим українцям, які знаходяться у Сирії, рекомендовано покинути країну.

Міністерство закордонних справ України радить українським громадянам утриматися від поїздок до Сирії через погіршення безпекової ситуації. Про це йдеться у рекомендаціях МЗС.

"У зв’язку із погіршенням безпекової ситуації в Сирії, Посольство України в Лівані наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Сирії до стабілізації безпекової обстановки, а тим, хто продовжує перебувати в цій країні, - залишити її територію", - наголошується у повідомленні.

Водночас, тим громадянам, які прийняли рішення щодо продовження свого перебування на території Сирії, Посольство рекомендує уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в акціях, демонстраціях, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні, не залишати місця свого проживання без крайньої необхідності, завжди мати при собі документи, які посвідчують особу, а також розглянути можливість скорочення строку свого перебування в країні.

Відео дня

При цьому, у випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникненні загрози життю і здоров’ю, українські дипломати рекомендують невідкладно звертатися до Посольства України в Ліванській Республіці за номером телефону (+961) 5921668, адреса електронної пошти: emb_lb@mfa.gov.ua, або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.

Ситуація в Сирії - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 5 грудня, сирійські повстанці витіснили проурядові сили з Хами. Це їхня чергова перемога після блискавичного просування північчю Сирії. Хама залишалася в руках уряду Сирії впродовж усієї громадянської війни, яка спалахнула у 2011 році. Зазначається, що захоплення міста повстанцями може викликати шок у сирійського диктатора Башара Асада та його російських та іранських союзників.

Також повідомлялось, що 30 листопада сирійські військові оголосили про "тимчасове виведення військ" з другого найбільшого міста країни - Алеппо. За їхніми словами, відхід є частиною перегрупування перед прибуттям підкріплення для подальшої контратаки.

Вас також можуть зацікавити новини: