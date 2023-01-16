Незабаром їх мають вивести з експлуатації.

У Міністерстві закордонних справ України запропонували Німеччині поставити в Україну бойові літаки Tornado.

Заступник глави МЗС Андрій Мельник у мікроблозі Twitter повідомив, що Бундесвер незабаром виведе з експлуатації 93 Tornado, щоб замінити їх винищувачами-бомбардувальниками п'ятого покоління F-35.

"У мене є творча пропозиція до наших німецьких друзів. Бундесвер має 93 багатоцільових бойових літаки Tornado, які незабаром будуть виведені з експлуатації і замінені F-35. Хоч це і старий реактивний винищувач, але все ж дуже потужний. Чому б не поставити ці Торнадо в Україну, Олаф Шольц?"- написав Мельник.

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Довідка УНІАН. Tornado - бойовий надзвуковий реактивний літак третього покоління з крилом змінної стрілоподібності. Він довгий час був одним з основних бойових літаків європейських країн НАТО.

Чим відомий Мельник

Як відомо, Андрій Мельник вісім років обіймав посаду посла України в Німеччині. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він активно критикував владу Німеччини за повільність у постачанні військової допомоги.

9 липня президент України Володимир Зеленський звільнив Мельника з посади.

За даними Bild, у Німеччині йому влаштували "виняткове прощання", в ході якого висловили "чітке визнання" німецького міністерства.

У листопаді стало відомо, що Мельника призначили заступником глави Міністерства закордонних справ України.

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