Російська влада хоче заборонити молодіжну субкультуру "квадроберів". Відповідний законопроєкт уже готують у Держдумі, пише "Астра".
"Розробляю законопроєкт про заборону пропаганди деструктивної ідеології, зокрема і квадроберства. Карати треба тих, хто робить цей рух популярним, привабливим", - сказала депутатка Яна Лантратова.
На її думку, захоплені субкультурою квадроберів діти насправді нібито стають жертвами якоїсь пропаганди. Лантратова переконана, що квадробінг не настільки нешкідливий, наскільки здається. Однак у чому конкретно полягає небезпека, депутатка не повідомила. Як саме планується реалізувати заборону, поки теж не зрозуміло.
Інший депутат Держдуми, Сергій Колунов, раніше заявив про необхідність ввести відповідальність для батьків дітей-квадроберів - аж до кримінальної відповідальності та позбавлення батьківських прав.
"Ми тільки впоралися з нав'язаним Заходом ЛГБТ, але з'явилася нова зараза", - каже Колунов.
Хто такі квадробери
Квадробери - молодіжна субкультура родом з Японії, представники якої з певною часткою серйозності асоціюють себе з тваринами. Для квадроберів типово проявляти це, пересуваючись навкарачки або одягаючись у відповідні костюми, найчастіше - звірячі маски та накладні хвости.
Субкультура популярна серед дітей і підлітків, але нею також часто захоплюються дорослі молоді люди.
За словами психолога Віталія Сторчеусова, захоплення квадробінгом зазвичай не становить небезпеки для психічного здоров'я дитини або підлітка, якщо загалом вона живе в здоровій атмосфері. У нормальних умовах квадробінг - це просто весела рольова гра, хоч і дещо своєрідна.