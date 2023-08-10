Для ліквідації масштабної пожежі залучені майже 100 рятувальників.

Поблизу торгового порту Шеф-де-Бей в Ла-Рошелі (Франція) спалахнула велика пожежа. Зайнявся зерновий силос Sica Atlantique, вогонь поширився на три сусідні силоси, пише місцеве видання France Bleu.

У зернових силосах, обшивка яких палає, знаходяться тисячі тонн пшениці (поки вони не постраждали від вогню). Для ліквідації масштабної пожежі залучені майже 100 рятувальників.

Джерелом пожежі, як вважається, є конвеєрна стрічка всередині силосу, яка дозволяє транспортувати зерно. Наразі довкола силосів організовано 100-метровий периметр безпеки. За 110 метрів від силосів розташовані склади палива.

Рятувальники стверджують, що, хоча у силосі завжди є загроза вибуху, для уникнення такого розвитку подій вжито всіх заходів. Всі співробітники зерносховища і мешканці прилеглих територій евакуйовані.

Великий стовп чорного диму бачили на відстані кількох кілометрів від місця масштабної пожежі.

Вибух в порту Туреччині 7 серпня - це треба знати

Цього тижня на території турецького порту Деріндже пролунав гучний вибух. Це сталося під час розвантаження одного з суден. Внаслідок вибуху було пошкоджено 13 елеваторів.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, коментуючи інцидент, наголосив, що необхідно вивчити і дослідити причетність Росії до цих подій.

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