Він вважає, що до цього може бути причетна Росія.

Необхідно дослідити можливу причетність Російської Федерації до вибуху у турецькому порту 7 серпня.

Таку думку висловив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону. "Звичайно, необхідно перевіряти всю інформацію. Але, безумовно, необхідно вивчити і дослідити причетність путінської Росії до цих подій. Дуже дивним виглядає ситуація - вибух елеватора в Туреччині напередодні можливого візиту путінського диктатора до цієї держави, де планується обговорення зернового коридору", - сказав він.

Юсов нагадав, що влада Туреччини активно виступає за продовження "зернової ініціативи". "І тут відбувається така подія. Ну.. Совпадение? Не думаю", - додав представник розвідки.

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Вибух у Туреччині 7 серпня: що відомо

Нагадаємо, вчора вранці на території порту Деріндже пролунав гучний вибух. Місцеві ЗМІ повідомили, що його чули під час розвантаження одного з суден. Влада заявила, що могла статися "детонація зернового пилу".

Губернатор провінції Коджаелі Седдар Йавуз в коментарі телекомпанії Haberturk TV повідомив, що внаслідок вибуху було пошкоджено 13 елеваторів. Внаслідок інциденту постраждали 10 людей.

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