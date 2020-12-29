В результаті інциденту були затримані 23 поїзди приблизно на 50 хвилин.

У Німеччині лебідь заблокував лінію на високошвидкісній залізниці між Касселем і Геттінгеном.

Читайте такожНа Харківщині пораненого лебедя врятували з крижаної пастки (відео)Про це пише The Guardian.

Птах зупинився на залізничних коліях після того, як інший лебідь загинув, зачепивши лінію електропередач.

Пожежники привезли спеціальне обладнання для того, щоб забрати загиблого лебедя з повітряних ліній, а другого лебедя із колії. Живого птаха випустили в річку Фульда.

За даними поліції, в результаті інциденту були затримані 23 поїзди приблизно на 50 хвилин.

Раніше спостерігалося, що лебеді, мабуть, оплакують своїх партнерів - птахи залишаються поблизу місця загибелі іншого.

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Автор: Людмила Жерновська