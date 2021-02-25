Сьогодні виповнюється 150 років від дня народження Лесі Українки.

Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що видатна поетеса Леся Українка надихає її вчити українську мову.

Читайте такожМайбутніх чиновників зобов'яжуть складати іспит з української: деталі й терміни нововведення (відео)Про це Сіммонс повідомила у Twitter.

"Я згадую Лесю Українку сьогодні, в день її народження. Крім своїх дивовижних дарів як письменниці та активістки-феміністки, вона володіла десятьма мовами. Я не знаю, що може бути для мене кращим натхненням продовжувати працювати над моєю українською, ніж її приклад!" - наголосила британський дипломат.

Я згадую сьогодні Лесю Українку в день її народження. Крім своїх дивовижних дарів як письменниці та активістки-феміністки, вона володіла десятьма мовами. Я не знаю, що може бути для мене кращим натхненням продовжувати працювати над моєю українською, ніж її приклад! #Україна — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 25, 2021

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Сьогодні виповнюється 150 років від дня народження Лесі Українки.

В 2021 році ювілей письменниці буде святкуватися на державному рівні за указом Володимира Зеленського. Міністерство культури та інформаційної політики запустило сайт "Леся Українка: 150 імен", де з'явиться перелік всіх заходів на честь поетеси, а також унікальні малюнки і брендинг з Лесею, які можна буде завантажити.

Серед інших заходів також планується дискусії на Радіо Леся та Косач Talks, експозиції та перформанс, а також представлення повного нецензурованого видання творів Лесі Українки у 14 томах.

Ювілейні заходи будуть проводитися кілька днів і їх можна буде відвідати в Українському домі (вул. Хрещатик, 2).

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Автор: Віталій Саєнко