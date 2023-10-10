На думку експерта, можуть бути можливості для укладення міні-угоди по звільненню жінок і дітей, викрадених в Газу, якщо Туреччина і Катар натиснуть на ХАМАС.

Ватажок ХАМАС Ісмаїл Ханія каже, що питання обміну полоненими буде вирішено тільки після закінчення війни. Про це пише The Times of Israel.

У своїй заяві лідер терористичного угруповання повідомляє, що "сторони, які зв'язалися з нами", пропонуючи посередництво у звільненні заручників за допомогою обміну полоненими, були проінформовані про це рішення.

Ханія також високо оцінив витривалість і готовність жителів Гази пожертвувати собою заради справи палестинців і сказав, що "руйнування", які в даний час здійснює ізраїльська армія в Газі в якості ударів у відповідь, є відображенням "ганьби її поразки".

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Сторони не зацікавлені в обміні полоненими

За словами експерта Гершона Баскіна, на даному етапі ні ХАМАС, ні Ізраїль не зацікавлені в переговорах про великий обмін. Таку думку перемовник зі звільнення заручників, який працював над великим обміном полоненими Шаліта в 2011 році, висловив виданню Telegraph.

Разом із тим Баскін вважає, що можуть бути можливості для укладення міні-угоди по звільненню жінок і дітей, викрадених до Гази, якщо Туреччина і Катар натиснуть на ХАМАС.

"Є труднощі. Ніхто не бажає вести переговори. Ізраїль не бажає вести переговори, вони не хочуть давати ХАМАСу будь-які призи. Мета полягає в тому, щоб знищити ХАМАС, включаючи лідерів і військове крило", - заявив Баскін, який був таємним переговірником в угоді, за якою один ізраїльський полонений в Газі був обміняний на тисячу палестинських ув'язнених.

Це означає, що однією з можливостей може бути те, що загони ізраїльського спецназу почнуть "операції" високого ризику в Газі для порятунку заручників, сказав експерт.

"Там така велика кількість заручників, їх можна заховати [в Газі], але неможливо ховати вічно. Витоки будуть. Ізраїльтяни спробують дістатися до них, але є ризик, що заручники можуть бути вбиті. ХАМАС вже заявив, що його офіційна позиція полягає в тому, щоб не вести будь-які переговори, поки йдуть бойові дії. І бойові дії в майбутньому не закінчаться. Єдина можливість - це якщо кілька країн, у яких є важелі впливу - Туреччина, Катар, Єгипет, - тиснутимуть для міні-угоди про звільнення жінок і дітей", - сказав Баскін.

Війна в Ізраїлі - новини

Як повідомляв УНІАН, рано вранці в суботу, 7 жовтня, терористичне угрупування ХАМАС напало на Ізраїль. З боку сектора Гази в напрямку ізраїльських міст випустили тисячі ракет, а бойовики прорвалися на територію країни, почавши вбивати мирне населення і солдатів.

За останніми повідомленнями, кількість загиблих з моменту початку руйнівної транскордонної атаки Хамасу в суботу зросла до понад 900 осіб, при цьому близько 150 осіб були викрадені в Газу. Підтверджена інформація про загибель двох громадянок України в результаті нападу бойовиків.

Раніше терористи заявляли, що тримають у заручниках близько 130 ізраїльтян. Вони пообіцяли, що будуть страчувати їх, якщо Ізраїль продовжить завдавати ударів по сектору Гази або вирішить провести наземну військову операцію.

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