При цьому майже третина італійців вважають, що протягом п'яти років країна буде безпосередньо залучена у війну.

Майже третина італійців вважають, що протягом п'яти років країна буде безпосередньо залучена до війни, але тільки 16% людей призовного віку готові взяти до рук зброю, пише Reuters, посилаючись на дані соцопитування, проведеного Центром досліджень соціальних інвестицій.

Зокрема, опитування показало, що 39% італійців у віці від 18 до 45 років вважають себе пацифістами, які відмовляються від військової служби через переконання, 19% спробують ухилитися від призову іншими способами, а 26% вважали за краще, щоб Італія наймала іноземних найманців.

При цьому більшість італійців, як і раніше, скептично ставляться до переозброєння і збільшення витрат на оборону.

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Зокрема, лише 26% вважають, що військове стримування - хороший спосіб забезпечення миру, і лише 25% підтримують збільшення військових бюджетів, навіть якщо це означає скорочення соціальних витрат. При цьому лише 11% хотіли б, щоб у країни була ядерна зброя.

Для забезпечення безпеки Італії 49% італійців виступають за зміцнення НАТО, а 58% хотіли б бачити інтегровану систему оборони Європейського Союзу з єдиною армією під єдиним командуванням і спільними закупівлями озброєнь.

Reuters також зазначає, що опитування, опубліковане минулого місяця Європейською радою з міжнародних відносин, показало, що тільки 17% італійців підтримують збільшення оборонних витрат, що є найнижчим показником серед 12 опитаних європейських країн.

Війна НАТО проти Росії

Як писав УНІАН, на Заході дедалі голосніше обговорюють перспективу повномасштабної війни між Росією і країнами НАТО. Наприклад, колишній командувач сухопутними військами Великої Британії генерал Патрік Сандерс закликав якнайшвидше почати будівництво бункерів-укриттів і розвиток британської ППО. При цьому він заявив, що війна з РФ до 2030 року - це "реальна можливість".

А генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив, що Росія через 5-7 років може напасти на Естонію.

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