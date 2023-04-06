Він складатиметься з обладнання та фінансових внесків.

Литва готує новий пакет військової допомоги Україні на 41 млн євро.

"Вартість нового литовського пакету військової підтримки України сягне близько 41 млн євро. Він складатиметься з надісланого обладнання, нових надходжень, внесків у міжнародні фонди", - повідомив у Twitter міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас після свого візиту до України.

5 березня міністр оборони України Олексій Резніков інформував про зустріч з Анушаускасом. Він повідомив, що приймав колегу у Харкові.

Відео дня

"З такими друзями, як Литва, ми відновимо мир і відбудуємо наші міста", - прокоментував Резніков.

Війна в Україні - допомога Литви

Литва від початку повномасштабної війни в Україні підтримує та допомагає нашій країні.

Зокрема, литовці за декілька днів зібрали 5 мільйонів євро на "Байрактар", а пізніше й гроші на три морські безпілотники для України.

У березні стало відомо, що Литва закупила для України 16 сучасних радарів, які "бачать" навіть кулі снайпера. 14 березня у Каунас (Литва) приїхали 14 українських військових, щоб пройти 4-денні курси й навчитися користуватися. У Литві будуть вчитися й інші українські військові, але їх точна кількість не вказується.

Вас також можуть зацікавити новини: