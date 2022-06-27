Символи російської агресії були нанесені на капоті, дверях і склі автівки.

На автомобіль радника посольства Литви з консульських питань у Росії Угнюса Лабутіса невідомі нанесли літеру Z, яку використовують як символі підтримки російської війни проти Україні.

Про це повідомив литовський канал TV3.

Сам Лабутіс у Facebook повідомив, що виявив літери Z на своєму автомобілі після повернення до Москви з відпустки на Камчатці. Символи російської агресії були нанесені на капоті, дверях і склі.

Міністерство закордонних справ Литви повідомило, що вже направило ноту щодо цього інциденту російському МЗС, і наголосило, що це не перший випадок, коли авто європейських дипломатів розмальовують цим символом.

Як повідомляв УНІАН, у квітні сейм Литви підтримав заборону публічної демонстрації георгіївської стрічки та інших символів війни РФ проти України. Крім цього відносини Литви й Росії в останні тижні погіршилися через обмеження транзиту до Калінінградської області РФ відповідно до санкцій ЄС.

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