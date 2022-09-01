В один із шелтерів Санкт-Петербурга прийшов чиновник з адміністрації Фрунзенського району міста.

У російському Санкт-Петербурзі чиновники пропонували бездомним підписати контракт на службу в армії РФ.

Про це повідомляти "Ротонда" з посиланням на джерело в НКО "Нічліжка", що допомагає бездомним людям в Санкт-Петербурзі і Москві.

За інформацією видання, в один з шелтерів "Нічліжки" прийшов чиновник з адміністрації Фрунзенського району міста. Він запропонував співробітникам НКО розкласти в шелтері листівки про те, що влада Петербурга шукає людей на службу за контрактом.

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"Черговий розкладати листівки не дозволив, відправив до керівництва. Але до керівництва ніхто не прийшов", - повідомив представник Фонду.

В адміністрації Фрунзенського району цю інформацію підтвердили. Там пояснили, що це робиться з метою інформування про службу за контрактом всіх, кого можливо.

На листівках зазначено, що пройти службу за контрактом можуть чоловіки віком 19-59 років з освітою не нижче середньої.

Як повідомляв УНІАН, за повідомленням російських ЗМІ, президент Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Вона буде збільшена з 1,9 мільйона до 2,04 мільйонів чоловік з 2023 року.