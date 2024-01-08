Від чого лікують Остіна, та чи був він останнім часом притомним, не повідомляється.

Пентагон оприлюднив нові подробиці про госпіталізацію міністра оборони США Ллойда Остіна, пише Associated Press з посиланням на опубліковану генерал-майором ВПС Петом Райдером заяву.

У цій заяві зазначається, що Остін був поміщений у відділення інтенсивної терапії в Армійському медичному центрі Волтера Ріда "через його медичні потреби та залишився там частково з міркувань конфіденційності". При цьому у заяві не міститься ніяких подробиць про те, що ж насправді сталося.

Ллойн Остін госпіталізований - що повідомлялося

На цей час відомо, що Ллойд Остін 22 грудня нібито пройшов якусь медичну процедуру, через день повернувся додому, а 1 січня почав відчувати сильний біль, і його помістили в реанімацію.

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6 січня сам Остін повідомив, що йде на поправку і сподівається найближчим часом повернутися у Пентагон, але не повідомив інших подробиць про свій недуг.

Наразі він все ще перебуває у лікарні, й чиновники не можуть сказати, як довго він буде там.

У Пентагоні також не уточнюють, від чого лікують Остіна, чи був він приомний або перебував під наркозом протягом останнього тижня.

Ллойн Остін приховав свою госпіталізацію - що відомо

Президент Сполучених Штатів Джо Байден та інші високопоставлені лідери трималися у невіданні протягом декількох днів.

"Нездатність Пентагону розкрити інформацію про госпіталізацію Остіна, у тому числі президенту Джо Байдену, Раді національної безпеки і вищим керівникам Пентагону, протягом декількох днів відображає приголомшуючу відсутність прозорості щодо його хвороби, того, наскільки серйозною вона була і коли він може бути виписаний", - йдеться в публікації AP.

Вказується, що Рада національної безпеки і заступник міністра оборони Кетлін Хікс дізналися про те, що відбувається, тільки 4 січня. Цього ж дня про стан Остіна дізнався і Байден.

Остін офіційно взяв на себе відповідальність за затримки з повідомленням наступним чином: "Я визнаю, що міг би виконати свою роботу краще, забезпечивши належне інформування громадськості. Я зобов'язуюся працювати краще... але важливо сказати: це була моя медична процедура, і я беру на себе повну відповідальність за свої рішення про розкриття інформації".

Тим часом Reuters пише, що госпіталізація міністра оборони США Ллойда Остіна трималася у набагато більшій таємниці, ніж було відомо раніше.

"Остін сидить трохи нижче Байдена на вершині командного ланцюжка Збройних сил США, і його обов'язки вимагають, щоб він був доступний в будь-який момент, щоб відреагувати на будь-яку кризу національної безпеки. Це включає в себе постійну готовність встановити захищений зв'язок з іншими посадовими особами в разі наближення ядерної атаки, що було б важко зробити, перебуваючи у палаті інтенсивної терапії", - пише видання.

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