Без згоди американських законодавців Пентагон не може передати кошти країні, що воює.

Міноборони США формально має $4,2 млрд для надання допомоги Україні. Однак без рішення Конгресу відомства не зможе поповнити ці запаси.

"У нас є повноваження витрачати приблизно $4,2 млрд з наявних фондів, але ми не маємо можливості поповнювати запаси", – сказав речник Пентагону Патрік Райдер на брифінгу,

За його словами, без згоди американських законодавців Пентагон не може передати кошти країні, що воює. Як розповів Райдер, всі кошти, виділені на допомогу Україні за президентською програмою (PDA), вже витрачено. Наразі Міноборони працює з Конгресом щодо цього питання та закликає його не зволікати.

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Війна в Україні - допомога від США

Як раніше повідомляв УНІАН, в грудні республіканці пішли на святкові канікули, не схваливши запит президента Джо Байдена на додаткову фінансову допомогу Україні.

Politico наприкінці 2023 року писав, що у Конгресі США досі не дійшли згоди з питання безпеки кордону з Мексикою і допомоги Україні. Немає ніякої гарантії, що будь-яка можлива пропозиція буде прийнята - особливо з урахуванням того, що в новому році швидко наближаються два терміни державного фінансування.

Байден, коментуючи масштабну атаку РФ на Україну 29 грудня, знову закликав Конгрес "вжити термінових заходів", додавши, що історія засудить тих, хто не стане на захист свободи.

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